محمد هانى: نصائح الجوكر وراء تألقى مع الأهلي.. وسعيد بثقة البدرى

كتب رمضان حسن

قال محمد هانى، الظهير الأيمن للأهلي، إن نجاح الفريق الأحمر فى إنهاء الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز دون هزيمة أمر جيد للغاية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الأحمر لم يحسم اللقب حتى الآن.

وأضاف ظهير الفريق، أن الأهلي قدّم أداءً جيداً طوال الفترة الماضية، ونجح فى إسعاد جماهيره بالفوز فى القمة 113 أمام الزمالك، موجهاً شكره لأحمد فتحى على النصائح الكثيرة التى يقدمها له ومساندته الدائمة، ما ساهم فى تألقه خلال القمة.

وأشار هانى إلى أنه يشعر بالفخر لثقة حسام البدرى، المدير الفنى، فى قدراته والاعتماد عليه بشكل أساسى فى تشكيل الفريق خلال المباريات الماضية، مؤكداً أن وجوده بجانب الثنائى أحمد فتحى وباسم على ساعده على اكتساب الكثير من الخبرات.