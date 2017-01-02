سبب ظهور باسم يوسف على كرسي متحرك

شيماء مصطفى

بعد ظهور الإعلامي باسم يوسف برفقه بعض الأصدقاء والعائلة متقاعداً على كرسي متحرك، والتي جعلت الشائعات تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك وتويتر ” حول سبب جلوسه على الكرسي, ننشر لكم سبب جلوسه على الكرسي المتحرك أثناء افتتاح إحدى من الملاهي الجديدة.



سبب جلوس باسم يوسف على كرسي متحرك:

ظهر الإعلامي باسم يوسف في إحدى صوره في افتتاح أحدث مدن الملاهي “Dream Works” متقاعداً على كرسي متحرك جاء نتيجة إصابته أثناء ممارسته للعب السكواش، حيث قام بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مشيراً إلى عدم قرته على المشي بسبب إصابة شديدة بماتش سكواش، شاكراً إدارة المدينة على توفير كرسي متحرك، مؤكداً على سخرية القدر ان يزور ملاهي ويكون غير قادر على استخدام أي لعبة من العابها.

“اول يوم في افتتاح دريم ووركس للأسف مش عارف امشي بسبب إصابة شديدة في ماتش سكواش. الادارة كانت لطيفة جدا ووفرت كرسي متحرك. سخرية القدر ان الواحد يزور ملاهي ومش عارف يستخدم الألعاب بتاعتها. ياللا كله عشان الولاد”.”

شبكةعيونالإخبارية

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