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مواعيد امتحانات النقل والشهادات الازهرية لنصف العام 2017

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يعتبر التعليم الازهرى من اهم انواع التعليم الموجودة فى جمهورية العربية والذى يلتحق به ملايين الدارسين سنويا ونقدم هنا مواعيد امتحانات النقل والشهادات الازهرية لنصف العام 2017 والتى تضم جميع مراحل التعليم الازهرى وصفوفه المختلفة سواء سنين النقل العادية وتضم الصفوف الاول والثانى والثالث والرابع والخامس الابتدائى وكذلك الصفوف الاول والثانى الاعدادى وصفوف الثانوى الاول والثانى . مواعيد امتحانات النقل والشهادات الازهرية لنصف العام 2017:

هذا بالاضافة الى مواعيد امتحانات جميع الشهادات الازهرية المختلفة وتضم الشهادة الابتدائية والشهداة الاعدادية والاهم بالطبع موعد امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية وهى واحدة من اهم الشهادات داخل مصر ونعرض جميع المواعدي الرسمية للامتحانات حسب ما تم اعلانه من قبل الادارة المركزية للامتحانات بادارة الامتحانات وشئون الطلاب بالازهر الشريف .

وتم اعلان موعد بدا اجازة نصف العام الدراسى ومدته على ان تبدا بتاريخ 2017/1/28 وتنتهى بحلول الموافق الخميس بتاريخ 2017/2/9 وتم التنبيه على ان جميع مواعد الامتحانات لا تشمل العطلات الرسمية باستثناء ايام الجمع وعن جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات الازهرية لنصف العام 2017 وسنعرض لاحقا جميع مواعيد امتحانات الصفوف والشهادات المختلفة بجميع محافظات مصر لجميع المراحل التعليمية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وحسب اعلانات ادارات التعليم المختلفة .

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