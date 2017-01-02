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تعزيزات أمنية بالغربية لتأمين زيارة البابا تواضروس .. الاربعاء

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تعزيزات أمنية بالغربية لتأمين زيارة البابا تواضروس .. الاربعاء تعزيزات أمنية بالغربية لتأمين زيارة البابا تواضروس .. الاربعاء

>الغربية – اسلام الخياط

 

رفعت مديرية أمن الغربية حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات الأقباط، وزيارة البابا تواضروس المتوقعة لكنيسة لمدينة طنطا والديرالكائن ببيار.

وفى الوقت ذاته شدد اللواء حسام الدين خليفة مديرأمن الغربية، علي ضباط المباحث الجنائية بالمرور اليومي علي كافة التشكيلات الثابتة والمتحركة وإغلاق الشوارع الجانبية والفرعية المؤدية للكنائس الكائن بها الاحتفالات ورفع كافة الإشغالات الكائنة بجوار أسوار الكنائس .

وافاد مسئول كنسي أن كنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا تستعد لزيارة البابا تواضروس  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم الأربعاء المقبل ضمن احتفالات الأقباط كأول زيارة رسمية له بعد الاعلان عن زيارة الغربية عدة مرات ولم تتم الزيارة

ومن جانبها أرسلت العلاقات العامة لقداسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها عدد من الدعوات الخاصة لبعض القيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بالغربية بصفة شخصية ولعدد محدود جدا وسط تعتيم إعلامي تام عن تفاصيل الزيارة.

 


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