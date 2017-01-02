وصول جثمان المستشار وائل شلبي مشرحة زينهم

وصل جثمان المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، منذ قليل، إلى مشرحة زينهم لمعاينتها واستخراج تصريح الدفن.

وكان الأمين العام السابق لمجلس الدولة، قد انتحر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، داخل محبسه على ذمة التحقيقات فى قضية الرشوة.

وكثفت قوات الأمن، من تواجدها في محيط مشرحة زينهم، كما تم منع أفراد الأمن المتواجدين بمحيط المشرحة الصحفيين من دخولها والتصوير بها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بمنع المستشار المستقيل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة من التصرف فى أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التى سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات.