الحكومة: الانتهاء قريباً من مشروع لتطوير وتحديث 10 قرى بصعيد مصر

كتبت - هند مختار

ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تحيا مصر، بحضور وزراء التنمية المحلية، الصحة، العدل، المالية، الري، الاستثمار، التموين، ومحافظ القاهرة، حيث تم استعراض مجموعة من المشروعات التى يتم تمويلها من خلال الصندوق، والتى شملت مشروع حى الأسمرات 3، ومشروع تطوير منطقة العسال، ومشروع سيارات النقل المبردة، ومشروع تطوير 10 قرى بالصعيد، ومشروعات شبكات الصرف الصحي والري بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومشروعات النوبة، جهود مكافحة فيروس سي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة على مستوى الجمهورية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة بتلك المناطق، مع سرعة نقل سكان المناطق ذات الخطورة الداهمة.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض الخطوات التى تمت ضمن مشروعى الأسمرات 1 و الأسمرات 2، والتى انتهت بنسبة 100%، إلى جانب الموقف التنفيذى لمشروع (الأسمرات 3) الجاري تنفيذه حالياً ويتضمن المرحلة 124 عمارة تضم 7440 وحدة سكنية إلى جانب مختلف المبانى الخدمية والترفيهية، حيث يهدف المشروع بمراحله الثلاثة إلى إنشاء مدينة لنقل قاطنى المناطق العشوائية ذات الخطورة البالغة بمنشأة ناصر وبخاصة منطقة الدويقة.

كما تم أيضاً استعراض موقف تطوير منطقة العسال بحي شبرا الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بمبلغ مخصص لتنفيذ هذا المشروع يصل لنحو 61.5 مليون جنيه بهدف النهوض بكافة سبل الحياة لسكان هذه المنطقة، حيث تم الإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100%، وفي إطار الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة، فقد تم الانتهاء من إخلاء عدد 34 عقاراً، وهدم وحفر عدد 4 عقارات إلى جانب وضع أساسات لـ 11 عقاراً، كما تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة والمباني لعدد 14 عقاراً.

وأعلن المجلس أنه فى إطار إستعراض جهود مكافحة فيروس سي، فقد تقرر تخصيص عدد 2 من مستشفيات التكامل بمحافظتي كفر الشيخ والمنيا، لتحويلهما إلى مراكز لعلاج فيروس سي والكبد الوبائي بالمحافظتين، حيث يأتى ذلك فى إطار تحقيق الإستغلال الأمثل لمقار مستشفيات التكامل، وفتح أكبر قدر من المراكز المتخصصة فى مختلف المحافظات لتلبية الخدمات الصحية للمواطنين.

واستعرض الاجتماع تقرير حول موقف برنامج التطوير والتحديث في 10 من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات قنا، وأسيوط، وسوهاج فى صعيد مصر، ومراجعة الموقف التنفيذى لإتمام مشروعات الصرف الصحى ورصف الطرق بتلك القرى بعد وصول نسب التنفيذ فى المشروعات الأخرى إلى نسب متقدمة، وتم أيضاً إستعراض الموقف الخاص بمشروع السيارات النقل المبردة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوصول بالمواد الغذائية الأساسية إلى مختلف المناطق بالمحافظات، وتوفير فرص عمل للشباب.

كما تم استعراض المشروعات التى يتم تنفيذها فى منطقة النوبة فى قطاعات الإسكان، والكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، والصحة، والحماية المدنية، حيث وجه رئيس الوزراء بأن يتم الإنفاق على المشروعات العاجلة في تلك المنطقة وفقاً للأولويات، على أن يتم الإنتهاء منها في 30/6/2018 كما وجه بطرح تنفيذ مشروعات تنموية تتيح فرص عمل حقيقية لأهالى تلك المنطقة وبخاصة من الشباب بما يساهم فى رفع مستوى معيشتهم.

وطالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه بعد غد (الأربعاء) عن ما تم تنفيذه من اجراءات فيما يتعلق بمشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي والري بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، والمخصص لها مبلغ مليار جنيه متضمنة تعويضات المزارعين عن الآثار التى لحقت بهم فى الموسم الماضى جراء السيول، حيث تم استعراض البرنامج الزمني للمشروعات والأعمال التى يتضمنها ومنها إنشاء 4 محطات رفع بتكلفة 648 مليون جنيه، وأعمال شبكات الصرف الصحي بتكلفة 43 مليون و297 ألف جنيه، إلى جانب الأعمال التى نفذتها وزارة الرى من موازنة الوزارة.