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مجلس النواب يتسلم اتفاقية ترسيم الحدود بشأن تيران وصنافير لمناقشتها

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مجلس النواب يتسلم اتفاقية ترسيم الحدود بشأن تيران وصنافير لمناقشتها مجلس النواب يتسلم اتفاقية ترسيم الحدود بشأن تيران وصنافير لمناقشتها

النواب

أعلن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، وصول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى إلى البرلمان.
> وقال سعد الدين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاتفاقية وصلت أمس الأحد، وهيئة مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلان) لم تحدد بعد توقيت مناقشتها وطرحها على الجلسة العامة للبرلمان.

ويشار إلى مجلس الوزراء قد وافق، الخميس الماضى، على اتفاقية تعيين الحدود، وقرر المجلس إرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها.

وأكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب سوف يدرس ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من كافة زواياه، ويأخذ وقته كاملا فى النقاش والدراسة.

وأضاف عبد العال، وفقا لبيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عقب اجتماعها اليوم الاثنين بحضور “عبد العال”، أن ليس هناك أى عجلة أو استعجال.
> وأشار رئيس المجلس إلى أن البرلمان سيستعين بالخبراء المتخصصين فى شأن الاتفاقية التى تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتى تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.
> وشدد عبد العال على أن البرلمان سيتعامل فى هذا الملف بعقل وقلب مفتوحيين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأى العام.

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