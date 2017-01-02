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إحالة محاكمة 5متهمين استولوا على 4ملايين جنيه من المواطنين لدائرة أخرى

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إحالة محاكمة 5متهمين استولوا على 4ملايين جنيه من المواطنين لدائرة أخرى إحالة محاكمة 5متهمين استولوا على 4ملايين جنيه من المواطنين لدائرة أخرى

>كتب ــ ندى سليم

أحالت المحكمة الاقتصادية، محاكمة 5 متهمين هاربين، فى مجال "الفوركس" والنصب على المواطنين من خلال إحدى الشركات، إلى الدائرة الثانية جنايات وحددت جلسة 5 فبراير المقبل لنظرها.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط كل من، "طلعت رزق عبد العزيز،  وشريف رزق، وأمير رزق، وأميرة رزق، ولولو محمد عباس"، فى إطلاق حملات للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجمع الأموال وتوظيفها عبر مجال  المضاربة والبورصات العالمية "الفوركس".    

 

وتحصل المتهمون على مبالغ مالية من عملاء الشركة بلغت قيمتها  أكثر من مليون دولار، فضلا عن مبالغ أخرى قيمتها 4 ملايين جنيه، وامتنعوا عن رد مستحقات العملاء وفروا هاربين.


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