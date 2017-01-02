مصرع سائق سقط من الطابق الرابع خلال هروبه من قسم تنفيذ الأحكام بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي سائق بقرية بالشرقية، مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إصابته بنزيف بالمخ، بعد سقوطه من الطابق الرابع هربا من قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، وتولت نيابة فاقوس التحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، يفيد وصول"نادر أ ال ص" 28 سنة سائق، ومقيم مركز فاقوس، للمستشفي العام وتوفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحقيقات أن المتوفي صادر له حكم بالحبس 3 سنوات في قضية مخدرات، وأثناء قيام قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، بالتوجه لمنزل المتهم لتنفيذ الحكم، شعر بهم المتهم، وهم أسفل المنزل، فحاول الهروب من شرفة الطابق الرابع متعلقا بحبل الغسل لكنه سقط وتوفي متأثرا بإصابته.

وبسؤال زوجة وشقيق المتوفي، أكدوا ما سبق، وجاري العرض علي النيابة العامة.