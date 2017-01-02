المشدد 10 سنوات والسجن 7 لأمينى شرطة بتهمة هتك عرض « فتاة الساحل»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة أمين الشرطة إبراهيم الرفاعي أحمد بالسجن المشدد ١٠ سنوات، والسجن ٧ سنوات على محمد طه علي، لاتهامهما بهتك عرض “فتاة الساحل” بشبرا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الكومي، وعضوية المستشارين عبد الغفارجاد الله ومحمد حليم، وأمانة سر مصطفى شوقي، وجورج ماهر.

ونسبت النيابة العامة لأميني الشرطة أربعة اتهامات هي إختطاف أنثى وهتك عرضها وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام والقبض على فتاة بدون إذن مسبق من النيابة العامة.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة، إخلاء سبيل أميني الشرطة بكفالة 3 آلاف جنيه لكلا منهما على ذمة القضية.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال الأمينين إلى محكمة الجنايات في يناير ٢٠١٥، لاتهامهما باختطاف فتاة وهتك عرضها داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل بشبرا.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين استوقفا سيارة تستقلها الفتاة وشاب، وأجبرا الفتاة على النزول منها واصطحابها في سيارة النجدة التي كانا يستقلاها، تحت ذريعة توصيلها إلى منزلها، ثم توجها بها إلى منطقة نائية، وجرداها من ملابسها وهتكا عرضها، إلا أنها أطلقت صرخات استغاثة على نحو أجبرهما على تركها بعد ذلك.