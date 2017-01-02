أديل تأجل زفافها والسبب..عائلتها

بعد أن كان من المتوقع أن تقيم النجمة العالمية أديل Adele حفل زفافها من حبيبها رجل الأعمال سيمون كونيسكي Simon Konecki يوم الميلاد في 25 ديسمبر المنصرم في الولايات المتحدة الأمريكية، قررت الأخيرة أن تأجيل الموعد وإقامة الحفل في بريطانيا حتى يتمكن جميع أفراد عائلتها من الحضور.

وبحسب بعض تقارير الأخبار البريطانية، فإن أديل البالغة من العمر 28 عاماً مرتبطة بعائلتها كثيرا وتريد أن يكونوا جميعاً إلى جانبها يوم زفافها.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يكون حفل زفاف أديل خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم أنها لم تحدد المكان والزمان حتى الآن.

يذكر أن وسائل إعلام عالمية كانت قد ذكرت أن أديل تزوجت حبيبها ووالد طفلها سيمون كونيسكي بعد أن التقاط عدسات الباباراتزي صوراً لها تظهر ارتداءها خاتماً في إصبعها، يُرجح أن يكون خاتم الزواج في يدها، ليتبين لاحقاً أنه بالفعل خاتم الخطوبة.

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