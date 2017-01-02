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النحس يطارد لقاء سويدان في الساعات الأولى من الـ2017 فماذا حصل معها؟

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الإثنين 02-01-2017 15:22

أعلنت الفنانة لقاء سويدان أنّ سيارتها تهشّمت من جانبها الأيسر أثناء وقوفها، في حادث هو الثالث الذي تتعرض له، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيس بوك: 2017 دخلت برجلها الشمال معايا.
لقاء قدمت وصفاً تفصيلياً للحادث قائلة: حادثة وأنا في مكاني، طيرت الجنب الشمال ورا والعجلة اتحركت من مكانها، الحمد لله دائما أبدا أني وجوجو بخير.
يذكر أن لقاء سويدان لديها ابنة وحيدة تدعى "جومانا" وتعرضا معا لحادث مروع العام الماضي تهشمت فيه السيارة، ثم تعرضت لقاء لحادث آخر وطلبت من كل من يركز معها أن يتركها في حالها في إشارة إلى تعرضها للحسد، ولكن يبدو أن السيارات لم تتوقف عند هذا الحد فوقعت بالحادث الأخير مع الساعات الأولى من العام الجديد.

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سيدتي

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