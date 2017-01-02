صور جديدة تأكد علاقة جينفير لوبيز ودريك

لم تعد علاقة النجمة العالمية جينفير لوبيز Jennifer Lopez والنجم الشهير دريك Drake في إطار الشائعة، رغم أنهما لم يأكداها بشكل رسمي حتى الآن.

فقد تواجدت النجمة في الملهى الليلي الذي غنى فيه النجم ليلة رأس السنة، ونشرت بعض الصور من الحفل التي تظهر ارتداءها لسلسلة دريك في عنقها طوال السهرة، بالرغم أنها لم تكن ترتديها لحظة وصولها.

وكانت قد نشرت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً سابقاً صورة لها وهي في حضن النجم البالغ من العمر 30 عاماً، إضافة إلى صور تجمعها بدريك أثناء حضورهما لحفل راقص سوياً، تظهر رقصة رومانسية وقبل متبادلة بينهما.

يذكر أن النجمة العالمية ريهانا Rihanna، حبيبة دريك السابقة، توقفت عن متابعة جينفير لوبيز على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذه الصور، كما أنها كانت قد توقفت سابقاً عن متابعة دريك بعد أن انتشر خبر ارتباطه بجنيفير.

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