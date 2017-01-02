بسبب مطالبته برؤية صورة ابنها الممثلة المصرية ريهام أيمن توبّخ جمهورها

القاهرة_عمرو رضا

رداً على الطلبات المتكررة من جمهورها للكشف عن وجه ابنها الأول، والتي تحولت فيما بعد إلى عتاب شديد، شنّت الممثلة الشابة ريهام أيمن هجوماً قاسياً على متابعيها في "إنستغرام"، ولقنت أغلبهم درساً في أسباب احترام خصوصية "أبناء النجوم"، وطالبت المتشوقين بشدة لرؤية ابنها بانتظاره حتى يكبر ليقرر هل سينشر صوره على الفيس بوك أم لا!!

ريهام المتفرغة حالياً لرعاية ابنها الأول من الممثل شريف رمزي نشرت عدة صور للعائلة بمناسبة العام الجديد وفي كل مرة كان وجه ابنها مخفياً، وبعدما تلقت الطلبات المتتالية للكشف عن وجهه كتبت رداً قاسياً وجهته للجميع وقالت فيه: هو أنا بطلب أشوف ولاد أي حد فيكو أو ولاد أي مشاهير حتى أكيد لأ عشان مش من حقي، لما تحب فنان انت بتحبه هو لفنه وأعماله اللي بتشوفها و لما تحب تشوف صور هتبقى ليه هو مش لولاده أنا ابني مش فنان ولا مشهور عشان تحبو تشوفو صور ليه على صفحتي أنا.

أضافت: لما يكبر وهو ياخد قرار انه عايز يبقى مشهور هتشوفو صور ليه على صفحته الشخصية إن شاء الله، لكن أنا مبخفش من الحسد ومفيش حد هيحسد فنان بيحبه بالعكس هيفرحله و يتمناله الخير هو و ولاده و ده اللي انا متأكده منه، يا ريت و أنت بتكتب تعليق لأي فنان حط نفسك مكانه الأول هتلاقي إن أنت نفسك متقبلش حد يقولك تعمل إيه ومتعملش إيه في حياتك الشخصية بمعنى أدق الغير فنية وإن ده الأكاونت بتاعك أنت تنزل اللي أنت عاوزه طالما مش بتضر حد و اللي مش عجبه حاجة أو مستفز من شئ بسيطة بس يعمل unfollow أسهل من إنه يكتب تعليق.

اختتمت رسالتها بعبارات لتلطيف الأجواء قائلة: ربنا يخليلكو ولادكو اللي أكيد كلهم حلوين أوي ويحفظهم لكم دايماً من كل شر ويشفي كل الأطفال المرضي و يعين أهاليهم أمين يا رب....مع حبي و إحترامي للجميع .

اللافت أنها ذيلت الرسالة بأكثر من هاشتاق كل واحد منهم يكشف رؤيتها للناس ومنها #خليك_إيجابي#خليك_متحضر#خطوة_للأمام#كبر_دماغك#متستفزش_بسرعة#متخليش_دماغك_فاضية#انتج#نمي#صحح#علم#عمر#فكر#متزعلش#إدعي_لنفسك#إدعي_لغيرك#إملي_فراغك#حب_الناس#متكرهش_الخير_لغيرك#حب_نفسك#نمي_بلدك.