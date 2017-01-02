حنان مطاوع: لا أحلم بالأمومة وهذا سبب تأخّر زواجي

القاهرة_عمرو رضا

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تحلم بوجود أطفال وأنها لا تتمنى شيئاً لا تملكه، كي تشعر بالرضا عن حياتها، واعترفت بأن ما ينهي الحب لا ينهي الزواج، لأنّ بعد الزواج هناك أولويات تجعل الحياة تستمر حتى في ظل عدم وجود الحب، وكشفت عن سر رفضها التام لأداء طقوس الزفة في حفل زفافها قائلة إنها لم تجد "الأب" الذي سيسلمها للعريس!!

وأضافت، في حوار خاص لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، ، أن نموذج الرجل الحقيقي في حياتها هو والدها الفنان كرم مطاوع، وقالت : وأنا صغيرة لم أكن أعي قيمة أبي كرم مطاوع وأمي سهير المرشدي، وكنت أتصرف بفطرة الأطفال، ولا أهتم للأمر، مضيفة: لما كبرت أدركت قيمتهما وأصبحت أتعامل على قدرهما.

وأكدت أنها كانت رافضة تماما لفكرة تنظيم حفل زفاف، إلا أنها أقامته كي ترضي والدتها الفنانة سهير المرشدي، مضيفة أنها رفضت أن يكون هناك "زفة "في الزفاف لعدم وجود الفنان الراحل كرم مطاوع ليسلمها لعريسها.

وقالت: هناك شخصيات كثيرة قالت لي "معمولك عمل بعدم الجواز" وكنت أحزن وأشعر بالضيق، و قبل زواجي كان هناك مشاريع زواج ولكن كان هناك معوقات ولكن زوجي أمير كان قسمة ونصيب وهو رجل و(قد الكلام) ويحبني بالفعل".

واعترفت حنان مطاوع قائلة "كنت متمردة على كلمة "عقبالك" بالزواج وارتباطي الشديد بأمي كان سبب تأخره أيضاً.

وأضافت "عندما أختلف مع أمير زوجي هو من يصالحني وأنا أحس معه بالأمان".