هكذا استقبل الفنانون العام الجديد في دبي

اشتعلت دبي بحفلات أحياها مطربون من العالم العربي مودعين بها عام 2016 ومستقبلين عام 2017 كل على طريقته، محتفلين مع جمهورهم من جميع أنحاء الوطن العربي وفي مختلف الأماكن والأوتيلات، حيث أقيم أكثر من حفل غنائي أحياه نجوم الغناء العربي منهم عمرو دياب وميريام فارس وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس ومايا دياب وفارس كرم وكاظم الساهر وأسماء المنور وشهد برمدا، تستعرض وإياكم أبرزها.

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً غنائياً في أرينا فيستفل سيتي شاركته النجمة ميريام فارس بفقرات غنائية وذلك بعد أن قدم من مصر خصيصاً لإحياء حفلة رأس السنة في دبي، وقد تضمن الجمهور جمهوراً من مصر ومن العالم العربي ممن قدموا خاصةً لحضور حفلته وقد حضر أيضاً من الفنانين الفنانة السورية نسرين طافش ومقدم البرامج اللبناني نيشان بالإضافة إلى جمهور من جنسيات مختلفة مقيمين في دبي.

أقامت شركة روتانا حفلين غنائيين الأول أقيم في فندق أنتركونتيننتال دبي فيستفل سيتي أحيته النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب. وشاركها الحفل نجم الغناء العربي ماجد المهندس، والنجم اللبناني فارس كرم وكانت حفلة ضخمة اكتظت بالجمهور من محبي وعشاق الفنانة شيرين، ومن مختلف أنحاء الوطن العربي.

أما الحفل الثاني لـ"روتانا" فقد أقيم في منتجع الحبتور غراند، فنادق اوتوغراف كونكشن، أحيته الفنانة مايا دياب والتي عدت العد التنازلي مع الجمهور قبل أن يودعوا جميعاً عام 2016 وبعد ذلك وعند الساعة الواحدة صباحاً غنى النجم اللبناني فارس كرم و للمرة الثانية بعد قدومه من حفل شركة "روتانا" الآخر في فندق الإنتركونتيننتال واستمر الحفل إلى الساعة الثالثة صباحاً مشاركاً جمهوره برقصات الدبكة اللبنانية.

كما أحيا الفنان كاظم الساهر حفلاً غنائيا في فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي شاركه الحفل الفنانة اسماء المنور والفنانة شهد برمدا.