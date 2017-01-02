ماذا علّق وسام بريدي على خبر خطوبته لـ ريم السعيدي؟

نفى الإعلامي وسام بريدي الخبر الذي أكد خطوبته لعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وقال متسائلاً "هل يعقل أن أخطب من دون أن أعلن ذلك!".

وأشار وسام إلى أنه قرأ الخبر بعد أن أرسله له أحد الأصدقاء وقال " وبماذا يمكن أن أعلق على خبر مماثل" مضيفاً "أنه خبر بلا طعمة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".

وأشار وسام بريدي أنهم إختاروا ريم السعيدي وأعلنوا عن ارتباطه بها " ربما لأنهم وجدوا أننا مناسبين لبعضنا".

وعما إذا كان تربطه علاقة حب بريم السعيدي، ردّ وسام "أنه مجرد خبر لا معنى له" وتابع "عندما أقرر أن أخطب أو أن أرتبط سوف أعلن ذلك على الملأ".

وكانت أحد المواقع التونسية قد نشر أن السعيدي أعلنت خطوبتها أخيراً مؤخراً على مقدم برنامج "رقص النجوم" اللبناني وسام بريدي.

يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي تلاحق ريم السعيدي شائعات الزواج والإرتباط، حيث إنتشرت شائعة تتحدث عن زواجها من الفنان رامي عياش عام 2013 وقبل زواجه من داليدا عياش.