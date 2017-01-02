بالأرقام: هؤلاء النجوم العرب الأوائل على مواقع التواصل الاجتماعي

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد وسائل لتبادل أخبار النجوم والمشاهير، بل تحوّلت إلى واحدة من أكثر أدوات التأثير في الترويج للأفكار والأعمال الفنية لدرجة أنّ قوائم "الأكثر تأثيراً" في العالم باتت تستند بالدرجة الأولى لعدد متابعي المشاهير عبر حسابات فيسبوك وتويتر وانستقرام.. وبالأرقام، يمكن تتويج النجمة نانسي عجرم "ملكة القلوب" ووصيفتها مواطنتها اليسا، وتضمّ "العائلة" باقة من أشهر نجوم الفن العربي.

نانسي عجرم يتابعها عبر موقع فيسبوك ‏21576901‏، وعبر انستقرام 10743296، وعبر تويتر 10510770 بإجمالي عدد متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية يبلغ 42.830 مليون معجب يتوّجونها على رأس قائمة ملوك القلوب.

بفارق ضئيل جداً، تتراجع النجمة اليسا إلى المركز الثاني ضمن قائمة الأكثر متابعة عبر موقع فيسبوك حيث تحظى ب ‏21518465‏ معجباً في صفحتها الشخصية، وتملك 10.9 ملايين متابع لتغريداتها عبر موقع تويتر، و 6.9 ملايين معجب بصفحتها على موقع انستقرام باجمالي شعبية يبلغ 39 مليون معجب.

لا يحمل النجم عمرو دياب لقب الهضبة من فراغ، فهو من أوائل المطربين العرب انتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع أكثر من 16 مليون معجب صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، مع 6.3 ملايين متابع لحسابه الموثق بموقع تويتر، و4.7 ملايين معجب بحسابه الرسمي في موقع انستقرام.

نجم الجيل تامر حسني صاعد بسرعة الصاروخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوة دفع 18 مليون متابع لحسابه بموقع فيسبوك، و5.7 ملايين معجب بحسابه على انستقرام، و2.1 مليون مهتم بتغريداته على موقع تويتر.

المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حققت طفرة بحسابها في موثق بموقع فيسبوك وبلغ معجبوها عدد 13.2 مليوناً في مقابل انحدارها غير المسبوق على موقع تويتر حيث لا يتابع حسابها الرسمي إلا 300 معجب فقط. لكنها تستقر عبر موقع انستقرام حيث تحقق صفحتها الرسمية 2.2 مليون متابع مع الوضع بالاعتبار وجود العديد من الصفحات التي تنتحل شخصيتها وتحظى بمتابعة كبيرة.

أُعجب ‏11507116‏ بصفحة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في موقع فيسبوك، ويتابعها عبر موقع انستقرام أربعة ملايين معجب، و5.36 ملايين معجب عبر موقع تويتر بإجمالي يبلغ 21 مليون متابع تقريباً.

ملكة المسرح ميريام فارس لديها جيش من المعجبين على موقع فيسبوك، يبلغ قوامه 11.6 مليون معجب، فتتفوق على النجمة اليسا في موقع انستقرام بعدد متابعين يتجاوز الـ 7.7 ملايين مغرم، و1.78 مليون مهتمّ بتغريداتها على موقع تويتر.

المطرب الأكثر انتشار في العالم العربي لعام 2016 هو الفنان محمد حماقي الذي يحتفظ بأكثر من 12 مليون معجب في حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، و بـ3 ملايين محبّ في موقع انستقرام، وما يناهز 2 مليون متابع لتغريدات تويتر.

الفنانة ياسمين عبد العزيز الأكثر حضوراً بين نجمات الفن المصري بأكثر من 10 ملايين متابع عبر فيسبوك و 2.6 مليون متابع لحسابها الموثق في موقع انستقرام، ولكنها تفقد شعبيتها على موقع تويتر، ولا يزيد عدد متابعيها عن 21 ألفاً.

المطربة أنغام تملك تأثيراً واضحاً في 8 ملايين معجب بصفحتها الرسمية في موقع فيسبوك. ونظراً لظهورها النادر عبر تغريدات تويتر لا تجد إلا 885 ألف متابع، فيبقى وضعها في موقع انستقرام أفضل بمليون ونصف مليون متابع.

المطربة اللبنانية كارول سماحة يجب أن تمنح جمهورها لقب "الأكثر إخلاصاً"، لأنها برغم انشغالها عاماً كاملاً بسبب الحمل والولادة ورعاية صغيرتها، لا تزال تحظى بمحبّة 7.4 ملايين معجب عبر حسابها في فيسبوك، و4.9 ملايين متابع لتغريداتها في تويتر، فيما تكتفي ب1.3 مليون محبّ لفنّها في موقع انستقرام.

المطرب محمد منير يحتفظ بلقب الكينج داخل الوسط الفني، ولكنه ضيف شرف على مواقع التواصل الاجتماعي، برغم وجود شركة متخصّصة لإدارة حساباته وتطويرها، تمكّنت من الصعود بعدد متابعيه على فيسبوك حتى 7.4 ملايين معجب، ولكنها لم تستطع تجاوز حاجز الـ 450 ألف معجب بحسابه على موقع انستقرام، في وقت يتلاشي وجوده على موقع تويتر حيث لا يحظى إلا ب7700 متابع لتغريداته النادرة.

المطربة نوال الزغبي مستقرة في منطقة الوسط بين أكثر النجوم تأثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لديها ما يزيد عن 6.6 ملايين متابع لصفحتها الموثقة في موقع فيسبوك، و 3.4 ملايين متابع لتغريداتها في موقع تويتر، و1.7 ملايين معجب بصورها على موقع انستقرام.

المطربة الخليجية أحلام أطلقت على نفسها لقب الملكة بسبب حضورها المبكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تويتر الذي يمنحها 7.1 ملايين من المتابعين الثابتين من دون زيادة ملحوظة منذ ثلاث سنوات تقريباً. ويبلغ عدد معجبيها 6 ملايين عبر موقع فيسبوك، أغلبهم من معجبيها بالصفحة الرسمية لها على موقع انستقرام التى تحظى بمتابعة 5.2 ملايين معجب.

النجم أحمد السقا يتابعه عبر فيسبوك ‏11934138‏ وهو رقم لا يتكرر ببقية المواقع فهو تجاوز المليون بشق الأنفس عبر موقع انستقرام، ولا يتابعه عبر تويتر أكثر من 86 ألف شخص.

الفنانة أصالة سورية الأصل، وبحرينية الجنسية، ومصرية الإقامة، إلا أنّ عنوانها الدائم هو حسابها المثير في موقع تويتر، ويبلغ عدد متابعيه 1.7 مليون معجب. ويرتفع الرقم ل2.5 مليون متابع لحسابها في موقع انستقرام. ويتضاعف الرقم لأكثر من 16 مليون معجب بحسابها الرسمي في موقع فيسبوك.

الممثل أحمد حلمي يحظى بتأثير هائل في معجبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوزّع جهوده بين الوسائط المختلفة، ولديه حساب نشيط جداً في موقع تويتر الذي يتابع تغريداته 2.2 مليون، بينما يرتفع عدد معجبيه لأكثر من 11 مليون عبر الصفحة الرسمية في موقع فيسبوك، مع الاحتفاظ ب3.1 ملايين متابع لصوره عبر موقع انستقرام.

المطرب الإماراتي حسين الجسمي يحظى بمتابعة أكثر من 6 ملايين معجب بحسابه الموثق في موقع فيسبوك، و 4.17 ملايين متابع لتغريداته عبر تويتر، و 1.4 مليون معجب بصفحته بفي موقع انستقرام.

الأسطورة محمد رمضان حقق قفزة هائلة عبر حسابه في موقع فيسبوك، ونجح خلال عام واحد في أن يصعد بعدد متابعيه حتى الضعف، بالرغم من أنّ ترتيبه أقلّ بكثير من تأثيره، إذ يتابعه 4.66 ملايين معجب فقط، ولديه 2.3 معجب بصفحته في موقع انستقرام، بينما لن تجد له أثراً على موقع تويتر.

في منطقة الوسط تحضر النجمات نيللي كريم وغادة عبد الرازق ومنى زكي وغادة عادل مع الفنان كريم عبد العزيز والنجم محمد هنيدي والفنانة مي عز الدين بسبب تفرق الجمهور ما بين الصفحات الشخصية والرسمية والصفحات المنتحلة وغياب التحديث الدوري للأخبار والصور، في وقت تتراجع النجمة ليلى علوي حتى ذيل القائمة، خصوصاً أنّ عمر حساباتها الموثقة لا يتجاوز العامين.

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