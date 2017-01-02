حادث أليم يجمع خالد أرغنش بـ توبا بيوكستون مجدداً

ساند مشاهير تركيا فيرزان أوزبتيك مخرج فيلم "اسطنبول الحمراء" في جنازة والدته، حيث شاركوه في تلقّي التعازي ورافقوه حتى نهاية الجنازة.

ومن بين النجوم الحاضرين النجم الكوميدي جيم يلماز، والممثلة توبا بيوكستون التي حضرت وحيدة في الجنازة وغاب زوجها أونور صايلاك الذي قررت الإنفصال عنه مؤخراً، والنجم الكبير خالد آرغنش.

يذكر أن خالد أرغنش وتوبا بيوكستون ونجات آشلر ومحمد جنسور شاركوا في بطولة فيلم "اسطنبول الحمراء".

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