رئيس إقليم كردستان العراق يستقبل هولاند لدى وصوله مطار أربيل

أربيل (أ ش أ)

استقبل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لدى وصوله مطار أربيل، قادما من العاصمة العراقية "بغداد" حيث التقى رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادى والبرلمان سليم الجبورى.

ويجرى الرئيس الفرنسى خلال زيارته لكردستان العراق مباحثات مع رئيس الإقليم مسعود البارزانى ورئيس الوزراء نيجيرفان البارزانى وكبار المسؤولى الأكراد مستجدات الحرب على تنظيم داعش الإرهابى ودور قوات "البيشمركة" وسبل دعمها.

ويرافق الرئيس الفرنسى خلال زيارته للعراق وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع إيف لودريان وعدد من المسئولين الفرنسيين وهى الزيارة الثانية للعراق منذ تشكيل حكومة حيدر العبادى فى عام 2014.