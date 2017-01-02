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رئيس جامعة بنها يزور هندسة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير

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رئيس جامعة بنها يزور هندسة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير رئيس جامعة بنها يزور هندسة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها " أستاذ هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي اليوم الاثنين 2 يناير 20177، حيث تبادلا التهنئة بالعام الميلادى الجديد وتخلل اللقاء مناقشة بعض الموضوعات التى تتعلق بمنظومة التعليم العالى ورؤيتها المستقبلية فيما يتعلق بالجامعات الحكومية والخاصة وبما يساعد على الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة الطلاب .

جاء ذلك خلال زيارته للجامعة للمشاركة فى مناقشة رسالة ماجستير بكلية الهندسة بعنوان " دراسة الخواص الميكانيكية والبنية المجهرية للصلب المنتج بالانضغاط فى اسطمبة محددة التعاريج

وصرحت الدكتورة أمل الحسيني الشوربجي رئيس قسم التصميم الميكانيكى والإنتاج بالكلية، أن الرسالة مقدمة من الباحث بولا جورجي غالى إسكندر للحصول على درجة ماجستير العلوم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج من كلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد عبد الحميد حسن والدكتور إميل جاد حليم جاد والدكتور أيمن منصور الأساتذة بقسم التصميم الميكانيكى والإنتاج بهندسة الزقازيق والدكتورة ناهد المحلاوي الأستاذ بقسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج بهندسة عين شمس مشرفاً .
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