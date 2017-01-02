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ننشر أهم المشروعات بالخطة الاستثمارية بدمياط للعام المالى 2017

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ننشر أهم المشروعات بالخطة الاستثمارية بدمياط للعام المالى 2017 ننشر أهم المشروعات بالخطة الاستثمارية بدمياط للعام المالى 2017

>دمياط - عبده عبد الباري

أعلنت محافظة دمياط في بيان صحفي اليوم الخطة الاستثمارية التي تضم مجموعة من المشروعات وهى الإسكان والأنشطة العقارية والبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بدمياط بتكلفة 2250 مليون جنيه ويشمل قطاع مياه الشرب توسعات محطة مياه الشرب بمحطة كفر سليمان (مرحلة ثانية) بتكلفة 40 مليون جنيه وإعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه كفر سليمان (مرحلة أولى) بتكلفة 20 مليون جنيه وتوسعات محطة مياه البستان بتكلفة 15 مليون جنيه وإنشاء مأخذ جديد وخط مياه عكرة لمحطة مياه الشرب بدمياط بتكلفة 15 مليون جنيه

ويشمل أيضاً قطاع النقل والتخزين إنشاء أرصفة جديدة وساحات وعمل تجهيزات بتكلفة 1.7 مليار جنيه وتطوير وزيادة كفاءة ميناء دمياط بتكلفة 76.5 مليون جنيه ورصف الطرق بدمياط بتكلفة 14.8 مليون جنيه وأيضاً رصف الطرق بكفر سعد بتكلفة 4.8 مليون جنيه

 


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