تجديد حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة 15 يوماً فى قضية مجدى مكين

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس كريم مجدى، معاون مباحث قسم الأميرية، و3 أمناء شرطة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب مجدى مكين حتى الموت.

كان المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة قد أمر، فى وقت سابق، بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

وكان طارق جميل سعيد، محامى النقيب كريم مجدى، قد طالب بإخلاء سبيله أمام قاضى المعارضات، استنادا إلى أن المتهم لا يخشى عليه من الهرب، ولديه عنوان عمل ومسكن معلوم لدى الجهات، ويعمل بجهة رسمية ولا يمكن مغادرة البلاد إلا بتصريح، مشيرا إلى أن أحراز القضية لا يخشى عليها من العبث، وهى جثة المتوفى مجدى مكين، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعى لا يدين موكله، وأن النيابة العامة لم تأخذ برواية النقيب كريم مجدى فى التحقيقات.