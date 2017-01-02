"المحامين" تتجه لشطب البرادعى وأيمن نور من جدول المشتغلين بالنقابة

كتب محمد السيد

يتجه مجلس نقابة المحامين لشطب الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية الأسبق، مؤسس حزب الدستور، وأيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة "الشرق" الموالية لجماعة الإخوان وتبث من تركيا، لشطب اسمائهما من جدول المشتغلين بالنقابة.

وأكد أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" أنه سيتم نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين لعدم اشتغالهما بمهنة المحاماة فى الخارج، الأمر الذى يعنى شطبهما".

وأضاف أبو النجا المحرزى أن اللوائح ستطبق عليهم، كما تطبق على الأعضاء فى الداخل، مشيرا إلى أنه سيتم شطبهما إذا لم يقدموا خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يفيد اشتغالهما بالمهنة فى الخارج.

ومن المقرر أن يلتقى نقيب المحامين سامح عاشور اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال الأسبوع الجارى للحصول على قاعدة بيانات خاصة بالأعضاء العاملين بالخارج وتحركاتهم، والمحامين الصادر ضدهم أحكام قضائية.