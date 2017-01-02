بالصور .. 30 ختما حكوميا مزورة وعملات ومحررات رسمية بحوزة مزور هارب

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية أمن الدقهلية برئاسة اللواء مصطفي النمر مساعد الوزير ضبط أكبر قضايا تزوير العملات والمحررات الرسمية والأختام، وذلك بحوزة مزور هارب فى المنصورة.

وقالت المديرية في إخطار لها منذ قليل أنه بتكثيف الجهود في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها ،التى يقوم بها العناصر الإجرامية المتخصصة في تزييف وتزوير العملات الورقية بجميع فئاتها ، وتزوير المحررات والمستندات الرسمية ، وتقليد الأختام والاكلاشيهات الحكومية وترويجها علي عملائهم ممن لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بطرق قانونية وذلك مقابل مبالغ مالية والاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية برئاسة العقيد سعيد شعير و بإشراف اللواء مجدي القمري مدير مباحث الدقهلية، أكدتها التحريات السرية الموثوق فيها تفيد اختباء المتهم محمد حسن محمد سلام س 46 حاصل على ليسانس حقوق ، وحاليا بدون عمل ، ومقيم شارع " عرفات سلطان " ، المتفرع من شارع " عبد السلام عارف " دائرة قسم أول المنصورة ، والهارب من ليمان 440 الصحراوي إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 على ذمة القضية رقم 7913 /2006 جنايات قسم ثانى دمياط " تزوير " ، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد عشر سنوات، بشقة بشارع عبد الرازق بندر طلخا.

وكشفت المعلومات معاودة مزاولة نشاطه الإجرامي في تزيف وتزوير العملات المالية الورقية الوطنية والأجنبية، وتزوير المحررات والأوراق والمستندات الحكومية ، واصطناع وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق القانونية وذلك مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وجهنا بإعداد مأمورية من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية لاستهداف المذكور تحت إشرافنا ، حيث تم ضبطه بالمكان المشار إليه، وعثر بداخل الشقة على " 30 " خاتما وأكلاشيه حكومي مزور منسوبة إلى وزارة الدفـــــــــــاع ، هيئة عمليات القوات المســــلحــة ،الهـــيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء محكمــــة شمال القاهرة ، مكتب شبرا الخيمة ثان و- وزارة العدل ، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، مكتب توثيق شبرا الخيمة و3 أختام لوزارة العدل ، مصلحة الشهر العقاري ، مكتب توثيق المنصورة ووزارة العدل ، مصلحة الشهر العقاري ، مكتب توثيق الظاهر.