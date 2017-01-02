أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اجتماع تشاورى بالجامعة العربية بشأن ليبيا 10 يناير الجارى

Google+ Print
اجتماع تشاورى بالجامعة العربية بشأن ليبيا 10 يناير الجارى اجتماع تشاورى بالجامعة العربية بشأن ليبيا 10 يناير الجارى

>كتب مصطفى عنبر

يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا تشاوريا يوم 10 يناير الجارى، حول ليبيا بحضور الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالى.

 

وقال مصدر دبلوماسى عربى بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن المندوبين الدائمين سيستمعون خلال هذا الاجتماع إلى عرض حول الوضع فى ليبيا وآخر المستجدات والجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية عن طريق الحل السلمى والحوار السياسى.

 

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت فى نوفمبر الماضى اختيار السفير صلاح الدين الجمالى، لتولى مهمة المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا بهدف الإسهام فى تعزيز دور الجامعة العربية لمعالجة الأزمة التى تشهدها ليبيا، وفى مساندة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، ودفع مسار التسوية فى ليبيا وتجاوز الصعوبات التى تحول دون تقدم مسار الحل السياسى.

 

يشار الى أن اجتماعا تشاوريا للمندوبين الدائمين سيعقد بعد غد الأربعاء بشأن سوريا بحضور السفير رمزى عز الدين نائب المبعوث الأممى إلى سوريا للوقوف على آخر تطورات الأوضاع هناك فى ظل الجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمى للآزمة السورية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365