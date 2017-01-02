اجتماع تشاورى بالجامعة العربية بشأن ليبيا 10 يناير الجارى

كتب مصطفى عنبر

يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا تشاوريا يوم 10 يناير الجارى، حول ليبيا بحضور الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالى.

وقال مصدر دبلوماسى عربى بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن المندوبين الدائمين سيستمعون خلال هذا الاجتماع إلى عرض حول الوضع فى ليبيا وآخر المستجدات والجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية عن طريق الحل السلمى والحوار السياسى.

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت فى نوفمبر الماضى اختيار السفير صلاح الدين الجمالى، لتولى مهمة المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا بهدف الإسهام فى تعزيز دور الجامعة العربية لمعالجة الأزمة التى تشهدها ليبيا، وفى مساندة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، ودفع مسار التسوية فى ليبيا وتجاوز الصعوبات التى تحول دون تقدم مسار الحل السياسى.

يشار الى أن اجتماعا تشاوريا للمندوبين الدائمين سيعقد بعد غد الأربعاء بشأن سوريا بحضور السفير رمزى عز الدين نائب المبعوث الأممى إلى سوريا للوقوف على آخر تطورات الأوضاع هناك فى ظل الجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمى للآزمة السورية.