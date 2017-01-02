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رئيس وزراء البحرين يؤكد عزم الحكومة على التصدى للإرهاب بعد هجوم سجن "جو"

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رئيس وزراء البحرين يؤكد عزم الحكومة على التصدى للإرهاب بعد هجوم سجن "جو" رئيس وزراء البحرين يؤكد عزم الحكومة على التصدى للإرهاب بعد هجوم سجن "جو"

>المنامة (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عزم "الحاسم والحازم" على التصدى للإرهاب بإجراءات تحفظ الأمن والاستقرار، وذلك فى أعقاب الهجوم الإرهابى الذى استهدف سجن "جو" جنوبى المنامة أمس الأحد.

وقال رئيس الوزراء خلال جلسة للحكومة اليوم الاثنين، إن التحقيق جارٍ فى الهجوم من جميع جوانبه وحيثياته، مشددا على أن الجناة سيقدمون للعدالة لينالوا القصاص لقاء الهجوم الذى أسفر عن استشهاد شرطى وهروب عشرة من المحكوم عليهم فى قضايا إرهابية.

وعلى صعيد آخر، أدان مجلس الوزراء حادث الاعتداء الإرهابى الذى وقع فى اسطنبول بتركيا واستهدف المدنيين والأبرياء أمس، مؤكداً وقوف البحرين إلى جانب تركيا فى ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.


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