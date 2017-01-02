أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الوليد بن طلال يعترض لأمير الرياض على نشر حكم قضائى خاص به فى وسائل الإعلام

Google+ Print
الوليد بن طلال يعترض لأمير الرياض على نشر حكم قضائى خاص به فى وسائل الإعلام الوليد بن طلال يعترض لأمير الرياض على نشر حكم قضائى خاص به فى وسائل الإعلام

>كتب مصطفى عنبر

كشفت محكمة التنفيذ فى العاصمة الرياض عن صدور حكم قضائى ضد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، ونشرت القرار فى صحيفة محلية، بعدما تعذر الوصول إليه لتبليغه بالحكم.

 

وأوضح الإعلان المنشور فى صحيفة "الجزيرة"، أمس الأحد، أن الحكم صدر من الدائرة الرابعة والعشرين فى الرياض، بتاريخ 22/2/1438، ضد الأمير الوليد بن طلال، الذى يحمل هوية رقم 1098562497.

 

وأضافت أن الدائرة أعلنت عن صدور القرار الموضحة بياناته، ولتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ، وفى حال عدم التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ نشره سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التى نص عليها التنفيذ، والممثلة فى إيقاف خدماته.

 

من جهته أرسل الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصى على "تويتر" رسالة قد أرسلها لأمير منطقة الرياض، ردا على نشر القرار بالصحف أكد خلالها احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء.

 

وتابع الأمير بن طلال: "إلا أنه ساءنا كثيرا قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير بنا فى وسائل الإعلام.. وفى هذا الصدد نؤكد مجددا التزامنا بتنفيذ الحكم وقد أصدرنا بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم".

 

وأضاف: "إلا أننا لن نتنازل عن حقوقنا التى كفلها لنا النظام فى الاعتراض على الحكم.. كما سنتخذ الإجراءات النظامية بتقديم شكوى ضد هذا الإجراء المخالف للنظام ونتمسك بمحاسبة المتسبب وراءه".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365