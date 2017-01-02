ننشرالسيرة الذاتية لأمين عام مجلس الدولة «المنتحر»

توفي المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، اليوم الاثنين، في محبسه، وسط تزايد الشكوك حول انتحاره.

والمستشار وائل شلبي، من مواليد 15 سبتمبر عام 1968 ، حصل على ليسانس الحقوق من جامعه طنطا فى مايو 1990 ، ثم دبلومه العلوم الجنائية فى 1994 ، وأخيرًا دبلومة القانون العام فى 1995 ، ثم تدرج “شلبى” فى الوظائف القضائية بمحاكم مجلس الدولة.

كان “شلبى”، يمثل نائب رئيس المجلس، ويعمل أمين مساعد للشئون المالية والإدارية العلاقات العامه، حتى أصدر المجلس الخاص بمجلس الدوله قرار بندب شلبى أمينًا عامًا بمجلس الدولة بداية من 1 يوليو 2015 .

وظل شلبى فى هذا المنصب حتى تقدم باستقالته للمجلس الخاص الاسبوع الماضى على خلفية اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الرشوة الكبرى والمتهم فيها مدير المشتريات بمجلس الدولة.