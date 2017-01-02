أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ننشرالسيرة الذاتية لأمين عام مجلس الدولة «المنتحر»

Google+ Print
ننشرالسيرة الذاتية لأمين عام مجلس الدولة «المنتحر» ننشرالسيرة الذاتية لأمين عام مجلس الدولة «المنتحر»

توفي المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، اليوم الاثنين، في محبسه، وسط تزايد الشكوك حول انتحاره.

والمستشار وائل شلبي،  من مواليد 15 سبتمبر عام 1968 ، حصل على ليسانس الحقوق من جامعه طنطا فى مايو 1990 ، ثم دبلومه العلوم الجنائية فى 1994 ، وأخيرًا دبلومة القانون العام فى 1995 ، ثم تدرج “شلبى” فى الوظائف القضائية بمحاكم مجلس الدولة.

كان “شلبى”، يمثل نائب رئيس المجلس، ويعمل أمين مساعد للشئون المالية والإدارية العلاقات العامه، حتى أصدر المجلس الخاص بمجلس الدوله قرار بندب شلبى أمينًا عامًا بمجلس الدولة بداية من 1 يوليو 2015  .

وظل شلبى فى هذا المنصب حتى تقدم باستقالته للمجلس الخاص الاسبوع الماضى على خلفية اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الرشوة الكبرى والمتهم فيها مدير المشتريات بمجلس الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا