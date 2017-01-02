دراسة أمريكية تحذر: سمنة الآباء تؤخر نمو الأبناء

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأطفال من الآباء والأمهات الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة لمشاكل النمو.

ووفقاً للدراسة التى أجراها باحثون فى المعاهد الوطنية للصحة، وجد الباحثون أن أطفال الأمهات البدينات أكثر عرضة للفشل فى اختبارات الذكاء والتحكم فى حركة العضلات الصغيرة، مثل تلك الموجودة فى الأصابع واليدين.

وكان الأطفال المولودون للآباء البدناء أكثر عرضة للفشل فى القدرات الذهنية المسئولة عن حل المشاكل.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور "إدوينا يونغ"، من معاهد الصحة القومية، "دراستنا هى الأولى التى تتضمن أيضا معلومات عن الآباء، وتشير نتائجنا إلى أن وزن الأب له أيضا تأثير كبير على نمو الطفل".

وأوضح الدكتور "يونغ" أن الأبحاث تشير إلى أن حوالى 1 من كل 5 نساء حوامل فى الولايات المتحدة تعانين من زيادة الوزن أو السمنة.

وأضاف الباحثون أن السمنة أثناء الحمل قد تعزز الالتهاب، مما قد تؤثر على دماغ الجنين، لافتين إلى أن السمنة يمكن أن تؤثر على الجينات فى الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical xpress”، وذلك فى الثانى من شهر يناير الجارى.