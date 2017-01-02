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حسن شحاته يكشف علاقته بنجلي مبارك.. الأربعاء المقبل

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حسن شحاته يكشف علاقته بنجلي مبارك.. الأربعاء المقبل حسن شحاته يكشف علاقته بنجلي مبارك.. الأربعاء المقبل

حسن شحاته

كتبت-إنجي لطفي

يحل  حسن شحاته، الأربعاء المقبل، ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب، في حلقة جديدة من برنامج “فحص شامل”، والمقرر اذاعتها على شاشة “الحياة”، في الساعة العاشرة مساءً.

ويكشف “شحاته” لراغدة شلهوب، عن إجراء ثلاث عمليات جراحية، وحرصه عن الكشف الدوري الكامل كل ثلاث شهور.

وقال شحاتة إن ابنيه كريم واسلام يمثلان “حراس مرمى” قلبه ، ويتحدث عن الوقت الضائع بالنسبه له، معتبرًا أنه كل لحظة يقضيها بعيدًا عن الملعب.

ويجيب عن سؤال لراغدة شلهوب، من أصابك بضربه حرة؟ ومن أحرز هدفا؟ ،  فيقول “زوجتي الأولى والثانية”.

وأوضح، أنه من المستحيل أن تغيره الشهرة، مضيفًا أن أي مدرب في لابد أن يستعد للرحيل في أى وقت، ويتحدث في الحلقة عن حبه للرئيس السابق ونجليه علاء وجمال .

وفجر شحاتة مفاجأة قائلًا : “لو طلب مني مرتضى منصور تدريب الزمالك، سأوافق لكن هناك أشخاصًا يبلغون مرتضى أنني لا أحب النجوم”.

 

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