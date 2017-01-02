فرج عامر: انسداد مصارف الإسكندرية سبب أزمة غرق الشوارع

تقدم النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، بشأن رفع كفاءة محطات الصرف الخاصة بتصريف مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح عامر في تصريح صحفي، أن الفترة الأخيرة شهدت غرق بعض الشوارع الرئيسية بالمحافظة، بسبب هطول الأمطار الرعدية الغزيرة علي المحافظة خلال ذروة موجة الطقس السئ التى تضرب المحافظة حاليًا، حيث تتعرض الإسكندرية إلى نوة الفيضة الكبرى في الوقت الحالي مما تسبب في غرق عدد كبير من الشوارع، نتيجة عدم قدرة محطات التصريف الخاصة بالأمطار علي استيعاب تلك الكميات الكبيرة من مياه الأمطار.

وكانت غرفة عمليات محافظة الاسكندرية، تلقت عدة بلاغات بغرق منطقة الحضرة الجديدة وبعض مناطق محرم بك وسط الإسكندرية.

وأكد النائب، أن من أهم أسباب تلك الأزمة هو انسداد المطابق والشنايش الخاصة بتصريف تلك الكميات الكبيرة من المياه المتراكمة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، علي سبيل المثال لا الحصر منطقة سيدى بشر، ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار بتلك الشوارع مثل شارع خالد بن الوليد والملك حفنى وإسكندر إبراهيم وجابر النقاش وشارعى مسجد السلام وفاروق درويش.

وأضاف: علينا أن نفكر فى استغلال هذه المياه العذبة بدلًا من أن تصبح حملًا علينا فى تصريفها، وعلينا استغلالها فى تحويلها لمياه صالحة للاستخدام.