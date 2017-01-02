إطلاق 3 قوافل طبية للصحة الإنجابية خلال يناير وفبراير بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة عن اطلاق 3 قوافل طبية تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، تشمل خدمات الصحة الإنجابية وكافة التخصصات الطبية، وذلك خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة، أن القوافل ستشمل مناطق الهجانة ،والزلزال ،وبطن البقرة ، مشيرة الى أنه سيتم تنفيذ أول قافلة في منطقة شرق الطبيه بمدينة نصر ( عزبه الهجانه ) يومى 11 و12 يناير الحالى، وفي منطقه مصر القديمه الطبيه (بطن البقر) في أيام 18- 19يناير ومنطقة ( الزلزال ) في الفتره من 1-2 من فبراير القادم.

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الحملة تستهدف الادرات ذات الاولوية التي بها نسبة عالية من الاحتياجات الغير ملباه والكثافة السكانية العالية ، حيث يبلغ عدد السكان في منطقة الهجانه ( 331301) ، السيدات في سن الانجاب (55216) ومعدل التغطيه بوسائل تنظيم الاسرة 13.5‪% ، وفى منطقة مصر القديمه عدد السكان ( 139160) السيدات في سن الانجاب (23193) معدل التغطيه 57% و عدد سكان بطن البقره ( 5140) ، ومنطقة المقطم عدد السكان 139160 السيدات في سن الانجاب (23193) معدل التغطيه 18.5% عدد سكان الزلزال (38234‪

وأشارت الى تقديم الخدمات بالمجان لجميع المواطنين متمثلة فى خدمات سائل تنظيم الاسرة بالعيادات المتنقلة والوحدات الثابتة الي جانب توفير الادوية بالمجان وتقديم فرص للعلاج علي نفقة الدولة للحالات الاكثر احتياجا ، لافتة الى إحالة الحالات التي سوف تحتاج للتحويل الي أقرب مستشفي، ومنها مستشفي الشيخ زايد في منطقه نصر شرق ومستشفي دار السلام العام في منطقه مصر القديمه ومستشفي الخليفه في منطقه المقطم، وحالات الرمد سيتم تحويلهم الي مستشفي رمد قلاون.

وتابعت، بأنه سوف يتم توفير تخصصات الباطنه والاطفال والنسا والتوليد والصحة الانجابية و معمل وطبيب رمد وجلديه ‪ ،وعظام وتنظيم اسرة وعيادة مشوره، لافتة الى أن هدف القوافل هو إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات بهدف زيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجات الغير ملباه.

كما سيتم اثناء القوافل تنفيذ العديد من الانشطة الاعلامية والترويجية والتي تشمل عقد ندوات داخل وخارج الوحدات الصحية، ولقاءات جماهيرية للتوعية بالمشكلة السكانية وتوجيه السيدات الي منافذ تقديم الخدمة‪ .

ومن المنتظر أن يشارك في تنفيذ القوافل محافظة القاهره، مركز الاعلام والاتصال، ومديريه الشباب والرياضة، والثقافه، والأوقاف ، والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومن مديريه الشئون الصحيه بالقاهره اداره الصيدله ، اداره الطب العلاجي، اداره المعامل، اداره الثقافه الصحية، اداره العلاقات العامه.

كما سيشارك كل من الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بتوفير عيادة للرمد، جمعية القاهرة لتنظيم الاسرة والتنمية بتوفير وسائل الدعاية وفرق عمل من الشباب للتنسيق للقافلة وارشاد المترددين الي مكان القافلة، هيئة كاريتاس بتقديم قروض ومساعدات اجتماعية، ندوات صحية، ودعاية للقافلة.