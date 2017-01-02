رئيس جامعة المنصورة :حصول معمل أبحاث مركز الأورام على الأعتماد الدولي

الدقهلية : شريف الديب

صرح الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة بأن معمل أبحاث أمراض الدم بمركز الأورام جامعة المنصورة حصل على الأعتماد الدولي من الهيئة الكندية للأعتماد (Canadian Accreditation)، والذي يعكس جودة معايير العمل البحثي والطبي بمركز الأورام.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد حجازي مدير مركز الأورام أن حصول معامل مركز الاورام على هذا الاعتماد حدثآ هاما لأنه المعمل الأول فى مصر الذى يحصل على الاعتماد الدولى، والذي يؤهل مركز الاورام للظهور على الخريطة العلمية الدولية مما يكون له مردود علمى واقتصادى على المركز ومن ثم على جامعة المنصورة.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح عارف مدير المعمل على أن هذا الاعتماد يؤهل المعمل والمركز ليكون معمل مرجعى على المستوى القومى والآقليمى بل وعلى المستوى الدولى في البحوث الطبية المتعلقة بأمراض الدم والأورام، ومن أهم نتائج هذا الاعتماد هو أن النتائج التى يصدرها المعمل سواء لتشخيص المرضى او فى الابحاث العلمية سوف تكون معتمدة فى المحافل العلمية الدولية " المؤتمرات الدولية – المجلات العلمية العالمية"، وكذلك المنافسة في المشروعات البحثية الدولية والمشاركة فى الشبكة الدولية لآبحاث السرطان وأورام الدم.

الشهادة