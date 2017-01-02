أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة المنصورة :حصول معمل أبحاث مركز الأورام على الأعتماد الدولي

Google+ Print
رئيس جامعة المنصورة :حصول معمل أبحاث مركز الأورام على الأعتماد الدولي رئيس جامعة المنصورة :حصول معمل أبحاث مركز الأورام على الأعتماد الدولي

>الدقهلية : شريف الديب

صرح الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة بأن معمل أبحاث أمراض الدم بمركز الأورام جامعة المنصورة حصل على الأعتماد الدولي من الهيئة الكندية للأعتماد (Canadian Accreditation)، والذي يعكس جودة معايير العمل البحثي والطبي بمركز الأورام.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد حجازي مدير مركز الأورام أن حصول معامل مركز الاورام على هذا الاعتماد حدثآ هاما لأنه المعمل الأول فى الذى يحصل على الاعتماد الدولى، والذي يؤهل مركز الاورام للظهور على الخريطة العلمية الدولية مما يكون له مردود علمى واقتصادى على المركز ومن ثم على جامعة المنصورة.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح عارف مدير المعمل على أن هذا الاعتماد يؤهل المعمل والمركز ليكون معمل مرجعى على المستوى القومى والآقليمى بل وعلى المستوى الدولى في البحوث الطبية المتعلقة بأمراض الدم والأورام، ومن أهم نتائج هذا الاعتماد هو أن النتائج التى يصدرها المعمل سواء لتشخيص المرضى او فى الابحاث العلمية سوف تكون معتمدة فى المحافل العلمية الدولية " المؤتمرات الدولية – المجلات العلمية العالمية"، وكذلك المنافسة في المشروعات البحثية الدولية والمشاركة فى الشبكة الدولية لآبحاث السرطان وأورام الدم. 

الشهادة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي