بالصور .. إستقبال رسمى وشعبى لـ260 سائح صينى لدى وصولهم أسوان

أسوان - صلاح المسن

إستقبل مطار أسوان الدولي اليوم الاثنين، أول فوج للطيران الشارتر الصينى بإجمالى 260 سائح والقادم من مطار بكين على رحلة رقم 721 إلى مطار أسوان الدولى، وذلك وسط وإستقبال رسمى وشعبى، وإحتفالية على أنغام الفلكلور والتراث الأسوانى ولافتات الترحيب.

كما رحب مجدى حجازى محافظ أسون بزيارة الفوج الصينى خلال الموسم السياحى الشتوى الذى يشهد تدفق للحركة السياحية الخارجية والداخلية، والتى تتراوح فيها نسبة الإشغال الفندقى ما بين 50% إلى 100%، ولإستقبال العديد من الأفواج الصينية ضمن رحلات الطيران الشارتر المتجهة لأسوان مباشرة، كأحد أجمل المقاصد السياحية المصرية بطبيعتها الخلابة وطقسها المشمس ونيلها الخالد وآثارها الشامخة.

ويعد إرسال أكبر دولة فى العالم لسائحين لها لزيارة المعالم والمقاصد السياحية والأثرية بمصر وأسوان عبر الطيران الشارتر له العديد من المعانى والرسائل الدالة على ما تتمتع به مصر حالياً من الإستقرار لتظل كنانة الله دائماً وواحة للأمن والآمان رغم التحذيرات من بعض القوى المضادة وهو الذى سينعكس بدوره فى الترويج والتسويق السياحى لمصر وخاصة فى ظل إهتمام كل شعوب العالم بها للإستمتاع بمعالمها وأثارها الخالدة .

وأوضح حجازى بأن المحافظة نجحت خلال الموسم المنقضى فى تنفيذ فكر ونهج جديد لزيادة معدلات الحركة السياحية يرتكز على 4 محاور، هى تشجيع سياحات المؤتمرات والمهرجانات، والسياحة الرياضية، فضلاً عن دعم سياحة المجموعات والأسر المصرية، وتم إعطاء توجيهات لجمارك أسوان بالمطار الدولى بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لإنهاء إجراءات دخول السائحين الصينيين لسرعة تنفيذ برنامجهم السياحى بأسوان وهو ما لاقى ترحيب منهم .

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من قبل إدارة مطار أسوان الدولى والأجهزة العاملة والمعاونة معها لإستقبال الفوج الصينيى المكون من 260 سائح فى وقت قياسى لم يستغرق نحو 40 دقيقة منذ نزولهم من الطائرة وحتى خروجهم وإستقلال الأتوبيسات السياحية، بما يطابق المعدل العالمى لسرعة إنهاء هذه الإجراءات على الرحلات السياحية.

هذا فيما أوضح أحمد جعفر مدير جمارك مطار أسوان الدولى التابعة لمصلحة الجمارك المصرية بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان، فقد تم تقديم كافة التسهيلات لرحلة الطيران الصينى من خلال توفير أجهزة كشف على الحقائب وأيضاً أجهزة للكشف على الأفراد لسرعة تسهيل وتيسيير إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب، مع توفير القوى البشرية العاملة لسرعة تنفيذ ذلك.

ومن جانبه أكد علاء الشامى مدير إحدى الشركات السياحية المنظمة لرحلة الفوج الصينى بأن السائحين الصينيين سيقوموا خلال رحلتهم بمحافظة أسوان بزيارة المعالم السياحية والأثرية، ومنها السد العالى ومعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، على أن يستكملوا زيارتهم بالتوجه لمحافظة الأقصر على متن الفنادق العائمة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها أيضاً.

موضحاً بأن الفوج الصينى أشاد بحفاوة الإستقبال والترحيب الشديد الذى شاهدوه من جانب المسئولين بمحافظة أسوان، وعلى رأسهم المحافظ الذى كان حريص على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لكل أعضاء الفوج السياحى للمساهمة فى سرعة إنجاز وإنهاء إجراءات الوصول، حتى يتسنى للفوج بداية برنامجه السياحى داخل المحافظة، وخاصة أن السائح الصينى يمتاز بعشقه للسياحة الثقافية ومشاهدة المعابد والمتاحف التاريخية والأثرية، بجانب التمتع بالطبيعة الساحرة التي تتميز بها هذه المحافظة العريقة ذات المكانة التاريخية والحضارية الخالدة.

وعقب إنتهاء حفل الإستقبال للفوج الصينى حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية مع محافظ أسوان تقديراً منهم على التنظيم الجيد الذى لمسوه فى الإستقبال .