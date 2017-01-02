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محمد ثروت: زمن الفن الجميل «انتهى»

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محمد ثروت: زمن الفن الجميل «انتهى» محمد ثروت: زمن الفن الجميل «انتهى»

المطرب محمد ثروت

كتبت – إنجي لطفي

قال الفنان محمد ثروت، إن الفن فى أصبح يخضع للصدفة، وأن الفن الجميل الذى كانت مصر تتميز به أصبح غير موجود على الساحة الآن.

وأكد ثروت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ماذا ولماذا” على الراديو 9090، مع الإعلامية نائلة عمارة، أن أغانيه ما زالت موجودة حتى الآن رغم الأغانى المتنوعة والحديثة التى تتصارع شركات الإنتاج على إصدارها.

وأوضح، أن دور الفن هو تغيير ثقافة الشعوب والأشخاص إلى الأفضل وليس للأسوأ، مشيرًا إلى أن المنتج الأصلى والحقيقى هو الذى يفرض نفسه على السوق ويستطيع المنافسة عالميًا.

وطالب “ثروت”، المصريين بالعمل بجهد كبير من أجل النهوض باقتصاد الدولة والتقدم بها إلى أعلى مراتب الرقى والتحضر.

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