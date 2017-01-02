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ضبط تشكيل عصابى من 3 عاطلين بحوزتهم 5 كيلو بانجو بالقليوبية

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ضبط تشكيل عصابى من 3 عاطلين بحوزتهم 5 كيلو بانجو بالقليوبية ضبط تشكيل عصابى من 3 عاطلين بحوزتهم 5 كيلو بانجو بالقليوبية

>القليوبية ــ خالد حجازى

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابى يتكون من 3 عاطلين، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز الخانكة وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

كانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، مفادها قيام كل من "خالد ال" و"محمود ع أ" و"ماهر ن ف" بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

 

تم إخطار اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 5 كيلو جرامات و2 دراجة نارية بدون لوحات، ومبلغ مالى 570 جنيها وهواتف محمول، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات.

 


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