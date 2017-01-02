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ضبط 6 سائقين تحت تأثير المخدر خلال القيادة بالغربية

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ضبط 6 سائقين تحت تأثير المخدر خلال القيادة بالغربية ضبط 6 سائقين تحت تأثير المخدر خلال القيادة بالغربية

>الغربية اسلام الخياط

تمكنت مباحث المرور بالغربية من ضبط 6 سائقين أثبتت التحاليل الطبية تعاطيهم المواد المخدرة خلال القيادة وذلك فى حملة مرورية شنتها القوات بالتنسيق مع مديرية الصحة على الطرق السريعة لفحص السائقين وضبط متعاطي المخدرات.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء طارق أبو الدهب مدير إدارة المرور بالغربية يفيد تمكن العقيد عبد الحميد خميس  رئيس مباحث المرور، وضباط الإدارة  من فحص 15 من قائدي السيارات أسفرت نتائج تحليلاتهم، إيجابية 6 حالات.

تم ضبط المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


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