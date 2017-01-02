ضبط سيارة محملة بـ22 طن أرز مغشوش قبل بيعها للمواطنين بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ 22 طن أرز مغشوش قبل بيعها للمواطنين بالمحافظة.

كان اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائى بضبط 880 شكارة كبيرة أرز عبوة الواحدة منها تبلغ 25 كيلو وبلغ اجمالي الكمية 22 طن كسر أرز، بحوزة المتهم" رضا س ع 47 سنة" سائق السيارة رقم 900626 نقل البحيرة .

وتبين أن الشكائر مدون عليها أرز أبيض فاخر والارز معبأ به كميات كبيرة من كسر الارز حيث يتم غش العبوة ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم (16) أحوال مركز الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.