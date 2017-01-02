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الحبس سنة مع الشغل لـ 3 من عناصر الإخوان بسوهاج

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الحبس سنة مع الشغل لـ 3 من عناصر الإخوان بسوهاج الحبس سنة مع الشغل لـ 3 من عناصر الإخوان بسوهاج

>سوهاج- عمرو خلف

 

 

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة " هشام.م"، و"م .أ" و" محمود.أ" من عناصرالإخوان بسوهاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لاتهامهم بالانضمام الى جماعة ارهابية والتحريض على العنف على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد عبد العال وحسن قنديل سر طه حسين وماجد أمين .

 

ترجع وقائع القضية إلى عام 2015، بدائرة قسم أول سوهاج عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والتحريض على العنف على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".

 

 

 

 

  

 

 


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