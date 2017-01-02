أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الصناعة: برنامج تدريبي للابتكار لرواد الأعمال المصريين

Google+ Print
وزير الصناعة: برنامج تدريبي للابتكار لرواد الأعمال المصريين وزير الصناعة: برنامج تدريبي للابتكار لرواد الأعمال المصريين

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، أن مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة بصدد تنفيذ برنامج تدريبي في مجال “الابتكار لرواد الأعمال المصريين الراغبين في مجال الصناعات الإبداعية” بالتعاون مع البرنامج المصري الألماني للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للوكالة الألمانية للتعاون وأكاديمية البحث العلمي.

وذكر الوزير ان البرنامج يستهدف الحفاظ على تنافسية واستمرارية الصناعات الإبداعية في والتى تتأثر بتغير أذواق وأراء المستهلكين في الأسواق المحلية والعالمية والتي تزداد تعقيدا بتغير الاتجاهات المحلية والإقليمية والعالمية.

واشار إلى أن الصناعات الإبداعية في مصر تضم الأزياء والمجوهرات والاكسسوارات والجلود وترتبط ارتباطا وثيقا بالصناعات التقليدية والتراثية.

والبرنامج الجديد متاح للأفراد من سن 21 وحتى 45 سنة أو الشركات التي تعمل في السوق منذ 3 سنوات ويشترط وجود فكرة أو نموذج مشروع قائم في مجالات المنتجات الجلدية وتصميم وإنتاج الحلي والملابس الجاهزة حيث سيكون هناك أولوية للمشروعات ذات البعد الاجتماعي.

وأضافت الحضري أن التقدم للبرنامج سيكون حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري على أن يبدأ العمل بالبرنامج في 22 يناير ولمدة 30 أسبوعا وتكون الدراسة 3 أيام اسبوعيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي