وزير الصناعة: برنامج تدريبي للابتكار لرواد الأعمال المصريين

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، أن مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة بصدد تنفيذ برنامج تدريبي في مجال “الابتكار لرواد الأعمال المصريين الراغبين في مجال الصناعات الإبداعية” بالتعاون مع البرنامج المصري الألماني للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للوكالة الألمانية للتعاون وأكاديمية البحث العلمي.

وذكر الوزير ان البرنامج يستهدف الحفاظ على تنافسية واستمرارية الصناعات الإبداعية في مصر والتى تتأثر بتغير أذواق وأراء المستهلكين في الأسواق المحلية والعالمية والتي تزداد تعقيدا بتغير الاتجاهات المحلية والإقليمية والعالمية.

واشار إلى أن الصناعات الإبداعية في مصر تضم الأزياء والمجوهرات والاكسسوارات والجلود وترتبط ارتباطا وثيقا بالصناعات التقليدية والتراثية.

والبرنامج الجديد متاح للأفراد من سن 21 وحتى 45 سنة أو الشركات التي تعمل في السوق منذ 3 سنوات ويشترط وجود فكرة أو نموذج مشروع قائم في مجالات المنتجات الجلدية وتصميم وإنتاج الحلي والملابس الجاهزة حيث سيكون هناك أولوية للمشروعات ذات البعد الاجتماعي.

وأضافت الحضري أن التقدم للبرنامج سيكون حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري على أن يبدأ العمل بالبرنامج في 22 يناير ولمدة 30 أسبوعا وتكون الدراسة 3 أيام اسبوعيا.