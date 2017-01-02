القليوبية - خالد حجازى

القت مباحث القليوبية بالتنسيق مع جهاز الامن الوطنى القبض على 5 أشخاص ينتمون إلى تنظيم " حسم "، لاتهامهم بقتل طبيب " قبطى "، فيما أمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات سرية وردت للعميد حسام الحسينى وكيل مباحث القليوبية بقيام 5 اشخاص ينتمون إلى تنظيم حسم بالاختباء فى إحدى الشقق بمدينة بنها .

تم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد العال مدير الامن فكلف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بسرعة القبض على المتهمين وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين متورطون فى قضية قتل طبيب قبطى يدعى" أ ف" منذ عاميين وفروا هاربين وظلت القضيه متداوله وصدر امر ضبط واحضار للجناه بعد ان تم تحديدهم.

وصلت معلومات سرية باختباء المتهمين فى شقه بمدينة بنها فقامت قوة من رجال المباحث وبالتنسيق مع الامن الوطنى تم مداهمة الشقه والقبض على المتهمين الخمسه واحيلوا للنيابة فتولت التحقيق وامرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .