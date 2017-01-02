تأجيل دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته لـ 16 يناير

أجلت الدائرة 16 بمحكمة أسرة مصر، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من “عمر رفعت” زوج “دونيا خالد” حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، والتي يطالب فيها بتمكينه من رؤية ابنته الوحيدة “ملك ” إلى 16 يناير الجارى، لضم دعواه مع قضية والديه المطالبة باستضافة ورؤية حفيدتهما والاطلاع.

وحضر معتز الدكر، محامى حفيدة حسين سالم، فى جلسة اليوم، وطلب اﻹطلاع على تقرير الخبيريين، ودفع بعدم جواز نظر دعوى الرؤية لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 571 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 من المحكمة اﻻبتدائية في الكوبينداس بإسبانيا ، موضحًا أن الحكم شمل حضور زوج حفيدة رجل الأعمال وطلبه رؤية ابنته “ملك” واستجابة المحكمة لطلبه.

يذكر أن، محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى وأمانة سر فريد عطية، قد قضت في 26 مايو الماضي بقبول إعتراض دوينا خالد حسين سالم الشهيرة بدونيا سالم الحمامى حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على انذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها قد تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف.