أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته لـ 16 يناير

Google+ Print
تأجيل دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته لـ 16 يناير تأجيل دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته لـ 16 يناير

أرشيفية

أجلت الدائرة 16 بمحكمة أسرة ، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من “عمر رفعت” زوج “دونيا خالد” حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، والتي يطالب فيها بتمكينه من رؤية ابنته الوحيدة “ملك ” إلى 16 يناير الجارى، لضم دعواه مع قضية والديه المطالبة باستضافة ورؤية حفيدتهما والاطلاع.

وحضر معتز الدكر، محامى حفيدة حسين سالم، فى جلسة اليوم، وطلب اﻹطلاع على تقرير الخبيريين، ودفع بعدم جواز نظر دعوى الرؤية لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 571 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 من المحكمة اﻻبتدائية في الكوبينداس بإسبانيا ، موضحًا أن الحكم شمل حضور زوج حفيدة رجل الأعمال وطلبه رؤية ابنته “ملك” واستجابة المحكمة لطلبه.

يذكر أن، محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى وأمانة سر فريد عطية، قد قضت في 26 مايو الماضي بقبول إعتراض دوينا خالد حسين سالم الشهيرة بدونيا سالم الحمامى حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على انذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها قد تركت مسكن الزوجية ولم تعد  رغم محاولاته وعدم الاعتداد به علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي