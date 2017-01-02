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تخفيض قيمة التأمين على مخاطر المسؤولية المدنية بعد تحديث الأجهزة الملاحية

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تخفيض قيمة التأمين على مخاطر المسؤولية المدنية بعد تحديث الأجهزة الملاحية تخفيض قيمة التأمين على مخاطر المسؤولية المدنية بعد تحديث الأجهزة الملاحية

كابتن إيهاب محى، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية،

أعلن كابتن إيهاب محى، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، انتهاء توقيع وثيقة التأمين مع كبرى شركات التأمين العالمية على مخاطر المسئولية المدنية تجاه الطرف الثالث.

وقال محي في تصريحات صحفية، إن صلاحية الوثيقة حتى نهاية عام 2017، وتعتبر القيمة التأمينية لهذا العام الأقل قيمة بالمقارنة بالأعوام السابقة، نظرًا لتحديث الأجهزة الملاحية العاملة بالقطر المصري، وتطبيق أعلي معايير السلامة الجوية بالأجواء المصرية .

وأضاف، أن التأمين يشمل التغطية الشاملة لأعمال المراقبة الجوية، مشيرًا إلي أن تحديد القيمة التأمينية للعام، يأتي طبقًا لاستبيان مؤشرات الخطر بالأجواء المصرية خلال العام المنصرم وهو ما يعتبر مؤشر شديد الإيجابية على سلامة الأجواء المصرية .

وأضاف رئيس شركة الملاحة، أن التأمين يشمل التغطية الشاملة لأعمال المراقبة الجوية المقدم من الشركة.

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