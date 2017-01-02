جامعة أسيوط:منع دخول أجهزة المحمول مع الطلاب داخل لجان الإمتحانات

وجه الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بالعمل بكل حسم و جدية للتصدي لأي محاولات للغش خلال أعمال الامتحانات، ومنع الطلاب نهائياً من دخول أجهزة المحمول داخل اللجان وتخصيص موظف مسئول لذلك داخل كل لجنة لهذا الشأن، مشيداً بانتظام أعمال الامتحانات وانضباطها وتكاتف الجهود من أجل توفير مناخ هادئ وملائم للطلاب ووجود أساتذة المواد المختصين للرد على تساؤلات الطلاب واستفساراتهم .

جاء ذلك خلال جولة رئيس جامعة أسيوط التفقدية للاطمئنان على حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تضمنت جولة داخل لجان امتحانات كلية الحقوق بشعبها المختلفة الانتظام والانتساب واللغة الإنجليزية وذلك بحضور الدكتور حماد عزب عميد الكلية والدكتور محمد حسن عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور كيلانى عبد الراضي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

كما أطمأن رئيس الجامعة خلال جولته إلى وجود أطقم طبية داخل اللجان مجهزة بأدوات الإسعافات الأولية والمعدات الطبية اللازمة، مشدداً على استمرار تواجد أعداد كافية من سيارات الإسعاف خارج كل لجنة وذلك فى حالة وقوع أى حالات طارئة، مع تواجد أفراد أمن كافية لتأمين اللجان وحمايتها.