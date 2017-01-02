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تحويل 50 طبيب وصيدلى بالشرقية للتحقيق لتركهم العمل

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تحويل 50 طبيب وصيدلى بالشرقية للتحقيق لتركهم العمل تحويل 50 طبيب وصيدلى بالشرقية للتحقيق لتركهم العمل

>الشرقية – إيمان مهنى

في إطار المتابعة المستمرة لتحقيق الانضباط في العمل والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم بمختلف المديريات الخدمية ومراكز المدن والأحياء، قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إحالة عدد 50 طبيب وصيدلي وممرض وإداري بالوحدات الصحية بالهيصمية والزوامل و سوادة التابعة للإدارات الصحية بالقرين و بلبيس والصالحية الجديدة  للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية ومجازاتهم بخصم 3 ايام من راتبهم لخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفي لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر مما ترتب عليه إخلالاً بالخدمة المؤداه للمترددين على الوحدات الصحية بالمراكز المختلفة .

 

وأصدر المحافظ  في تصريح صحفى، تعليمات مشددة للجهاز التنفيذي بضرورة تفعيل دون لجان المتابعة الميدانية بمختلف المديريات والمراكز لإحكام السيطرة وتحقيق الإنضباط في العمل وإلزام العاملين بمقر عملهم وعدم مغادرتهم إلا بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية .

 

 


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