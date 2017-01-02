بالصور..الغضبان: زيارة وزير الاتصالات تدل على أن بورسعيد قاطرة التنمية

هبة السيد وبورسعيد:محمد عزام

رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاثنين، بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته للمحافظة لتوقيع إتفاقية تعاون مع المحافظة وافتتاح عدد المشروعات، وأشاد الغضبان" باستهلال العام الجديد بزيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أنه يدل على اهتمام الوزارة بمحافظة بورسعيد لما لها من دور تنموي لكونها قاطرة التنمية لمصر.

وأضاف أن التعاون بين الوزارة والمحافظة يجعل من بورسعيد محافظة رائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات وسيوفر ذلك عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة .

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تضع اللبنة الأولى للتعاون مع وزارة الاتصالات وبذلك تكون بادرت كعادتها بتلك الخطوة عن باقي محافظات مصر.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات حتي في العلاج عن بُعد، مع تدريب كل شبابنا في الأماكن الأكثر احتياجا علي استخدام التكنولوجيا.

وتبادل عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات دروع المحافظة والوزارة في نهاية جلسة توقيع عقود اتفاقية التعاون داخل قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة بورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مكتبه بديوان عام المحافظة فور وصوله المحافظة وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والوزارة .

ومن المقرر أن يقوم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوقيع إتفاقية بين الوزارة ومحافظة بورسعيد بشأن دعم مراكز مجتمعية متكاملة.

كما ستتضمن الزيارة تفقد المناطق التكنولوجية المقترحة بالمحافظة و تفقد المدرسة الفكرية التي تم دعمها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وافتتاح مركز خدمة العملاء السلام بسنترال السلام ، وافتتاح مكتب بريد السادات وافتتاح مركز خدمة عملاء بورفؤاد بسنترال بورفؤاد ، وتفقد مكتب بريد الشهيد فوزي مصيلحي ببور فؤاد .

وقال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمات الجيل الرابع للمحمول تعمل بشكل تجريبى، لافتا إلى حصول الدولة على نحو 1.1 مليار دولار و 10 مليارات جنيه من حصيلة طرح الرخص.

وأكد الوزير فى تصريحات صحفية له بديوان عام محافظة بورسعيد، على هامش الزيارة، أن الدولة مستمرة فى تطوير قطاع الاتصالات وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت وزارة الاتصالات قد كشفت عن وصول، حجم صادرات قطاع الاتصالات خلال عام 2016 إلى 1.6 مليار دولار ويساهم قطاع الاتصالات فى الدخل القومى بنسبة 3.2% كما يتوقع مسئولو الوزارة أن تتعاظم هذه النسبة خلال السنوات القادمة.