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قطع المياه عن مدينة طــوخ بالقليوبية غدا لمدة 6 ساعات

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قطع المياه عن مدينة طــوخ بالقليوبية غدا لمدة 6 ساعات قطع المياه عن مدينة طــوخ بالقليوبية غدا لمدة 6 ساعات

الإثنين، 02 يناير 2017 02:02 م

>القليوبية - حسن عفيفى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن مدينة طـوخ غدا الثلاثـاء لمدة 6 ساعات ابتداء مـن السـاعة السابعة والنصف مـساءا وحتى الساعة الواحدة والنصف صباحا وذلك وذلك لإجراء عملية التنظيف والتطهير الدورى لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المدينة

 

 

وناشدت الشركة في بيان لها اليوم جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتوفير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع وعدم استخدامها خلال فترة الانقطاع نظرا لزيادة نسبة الكلور بها.

 


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