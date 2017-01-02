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القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان:لا شكاوى من الإمتحانات ولم نحرر محاضر غش

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القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان:لا شكاوى من الإمتحانات ولم نحرر محاضر غش القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان:لا شكاوى من الإمتحانات ولم نحرر محاضر غش

>أسوان – صلاح المسن

أكد الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن أعمال امتحانات الفصل الدارسي الأول ، تسير بصورة طيبة وهادئة ولم يتم تحرير أي محاضر غش أو محاضر شغب حتي الآن.

وأضاف أنه تم التنبيه علي المراقبين أن لا يتم سحب ورقة الاجابة ممن يضبط متلبسا في حالة غش الافي وجود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأكد علي العمل علي تسخير كل الإمكانيات المتاحة بالجامعة للطلاب.

جاء ذلك خلال تفقد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان اليوم لبعض لجان امتحانات الفصل الدارسي الأول للاطمئنان علي سير الامتحانات ومدي راحة الطلاب من خلال توفير الرعاية الصحية والخدمات الطلابية التي تقدمها الجامعة كتوفير مراقبين ولوحات استرشادية لطلاب لتسهيل مقاعدهم داخل اللجان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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