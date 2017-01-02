ضبط لص خلال سرقته لطالبة أمام مبنى مدينة الطالبات بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى
شدد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط،على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أبناء الجامعة من الطلبة والطالبات سواء داخل الحرم الجامعى أو مبانى المدن الجامعية والمناطق المحيطة بهم ، مشيداً بمستوى يقظة أفراد الأمن الجامعى والتزامهم بأداء عملهم على النحو المطلوب.
جاء ذلك فى أعقاب نجاح أفراد أمن الجامعة فى ضبط لص قام بسرقة حقيبة يد طالبة فى كلية الصيدلة أمام مبنى المدينة الجامعية للطالبات بشارع الجامعة بجوار بوابة صيانة.
وصرح بذلك ناصر دوينى مدير عام إدارة الأمن الجامعى والمشرف على أمن المستشفيات الجامعية موضحاً أنه مع تكرار وقوع حوادث سرقة حقائب اليد فى تلك المنطقة وهو ما استوجب تكاتف الجهود للتصدى لها وحماية الطالبات وذلك بالتعاون مع أفراد أمن المستشفيات الجامعية وأفراد شرطة مستشفى الجامعة وهو ما أدى إلى القبض على اللص وتسليمه شرطة المستشفى لقسم أول الشرطة وذلك للقيام بالاجراءات المتبعة فى ذلك الشأن.
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